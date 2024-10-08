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Український легіон у Польщі — консул зробив заяву щодо перетину кордону

8 жовтня 2024 23:12
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор
Український легіон у Польщі — чи зможуть добровольці перетинати кордон
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
Григорій Брей - Редактор
Григорій Брей
Редактор

Чоловіки, які вступлять до Українського легіону у Польщі, матимуть право перетинати кордон, для них також передбачені виплати. Станом на 4 жовтня до легіону звернулося 196 осіб з усієї Європи.

Про це повідомив генеральний консул України у Любліні Олег Куць для I.pl у вівторок, 8 жовтня.

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Куць заявив, що Україна повинна протидіяти дезінформації, адже більшість росіян поширюють неправдиві відомості, зокрема, про те, що українських солдат відправляють на фронт без належної підготовки та спорядження, що є фейками.

Дипломат додав, що кожен охочий може звернутися до призовного пункту в Любліні. 

"Будь-хто охочий чи той, хто вагається, може звернутися до пункту набору без будь-яких зобов’язань, це добровільний підрозділ", — зазначив Куць.

За його словами, у пункті можна дізнатися про умови та суму контракту, а також обговорити будь-які питання, що хвилюють.

"У легіоні є матеріальна винагорода, ви можете без проблем перетинати кордон, повертатися у відпустку та на ротацію. Крім того, у призовному пункті заявку можуть подати люди віком від 18 років, а не від 25 - адже саме такий мобілізаційний вік в Україні", — наголосив генеральний консул України у Любліні.

Нагадаємо, ініціатива "Український легіон" офіційно розпочала набір новобранців за кордоном. Вона має на меті залучити до Сил оборони українців, які перебувають в інших країнах.

Раніше ми писали, що у Варшаві українці вкотре зібрались разом, аби нагадати світові, що тисячі наших співвітчизників досі страждають у російському полоні.

Польща кордон добровольці війна військовослужбовці

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