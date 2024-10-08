Украинский легион в Польше — смогут ли добровольцы пересекать границу

Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ

Мужчины, которые вступят в Украинский легион в Польше, будут иметь право пересекать границу, для них также предусмотрены выплаты. По состоянию на 4 октября в легион обратилось 196 человек со всей Европы.

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Люблине Олег Куць для I.pl во вторник, 8 октября.

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Куць заявил, что Украина должна противодействовать дезинформации, ведь большинство россиян распространяют ложные сведения, в частности, о том, что украинских солдат отправляют на фронт без надлежащей подготовки и снаряжения, что является фейками.

Дипломат добавил, что каждый желающий может обратиться в призывной пункт в Люблине.

"Любой желающий или тот, кто колеблется, может обратиться в пункт набора без каких-либо обязательств, это добровольное подразделение", — отметил Куць.

По его словам, в пункте можно узнать об условиях и сумме контракта, а также обсудить любые волнующие вопросы.

"В легионе есть материальное вознаграждение, вы можете без проблем пересекать границу, возвращаться в отпуск и на ротацию. Кроме того, в призывном пункте заявку могут подать люди в возрасте от 18 лет, а не от 25 — ведь именно такой мобилизационный возраст в Украине", — отметил генеральный консул Украины в Люблине.

Напомним, инициатива "Украинский легион" официально приступила к набору новобранцев за рубежом. Она имеет целью привлечь к Силам обороны украинцев, которые находятся в других странах.

Ранее мы писали, что в Варшаве украинцы собрались вместе, чтобы напомнить миру, что тысячи наших соотечественников до сих пор страдают в российском плену.