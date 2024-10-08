Набір до українського легіону у Польщі — скільки людей висловили бажання приєднатися

Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ

У Польщі стартував набір охочих приєднатися до українського легіону. Відомо, що надійшло вже 196 заявок.

Про це розповів заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський у вівторок, 8 жовтня.

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Залевський зазначив, що у Любліні активно триває набір до добровольчого українського легіону, до якого можуть приєднатися всі громадяни України. Станом на сьогодні майже 200 осіб з різних куточків Європи подали свої заявки.

"Якщо буде сформована перша група з кількох сотень добровольців, ми негайно розпочнемо їх навчання", — розповів він.

Заступник міністра оборони каже, що Польща вже підготувала понад 20 000 українських солдатів у рамках навчальної програми ЄС. Залевський наголосив, що не тільки Польща, але й у всій Європі є охочі вступити до легіону.

"Ми бачимо дуже великий інтерес до цієї ініціативи серед наших громадян. Точні цифри доступні Міністерству оборони тут, але я можу сказати, що станом на п'ятницю, 4 жовтня, цифра становила 196 осіб, які подали заявки з усієї Європи", — сказав він.

Нагадаємо, ініціатива "Український легіон" офіційно розпочала набір новобранців за кордоном. Вона має на меті залучити до Сил оборони українців, які перебувають в інших країнах.

Також у Варшаві українці вкотре зібрались разом, аби нагадати світові, що тисячі наших співвітчизників досі страждають у російському полоні. Там відбулася акція "Повернення додому" на підтримку українських військовополонених.