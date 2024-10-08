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Набор в украинский легион в Польше — сколько желающих подали заявки

8 октября 2024 19:35
Аркадий Пастула - Редактор
Набор в украинский легион в Польше — сколько людей выразили желание присоединиться
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ
Аркадий Пастула - Редактор

В Польше стартовал набор желающих присоединиться к украинскому легиону. Известно, что уже поступило 196 заявок.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Польши Павел Залевский во вторник, 8 октября.

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Набор в украинский легион в Польше

Залевский отметил, что в Люблине активно продолжается набор в добровольческий украинский легион, к которому могут присоединиться все граждане Украины. На сегодня почти 200 человек из разных уголков Европы подали свои заявки.

"Если будет сформирована первая группа из нескольких сотен добровольцев, мы немедленно начнем их обучение", — рассказал он.

Заместитель министра обороны говорит, что Польша уже подготовила более 20 тысяч украинских солдат в рамках учебной программы ЕС. Залевский подчеркнул, что не только Польша, но и во всей Европе есть желающие вступить в легион.

"Мы видим очень большой интерес к этой инициативе среди наших граждан. Точные цифры доступны Министерству обороны здесь, но я могу сказать, что по состоянию на пятницу, 4 октября, цифра составляла 196 человек, которые подали заявки со всей Европы", — сказал он.

Напомним, инициатива "Украинский легион" официально начала набор новобранцев за границей. Она имеет целью привлечь к Силам обороны украинцев, которые находятся в других странах.

Также в Варшаве украинцы собрались вместе, чтобы напомнить миру, что тысячи наших соотечественников до сих пор страдают в российском плену. Там прошла акция "Возвращение домой" в поддержку украинских военнопленных.

Польша война Минобороны ВСУ Украина

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