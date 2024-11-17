В Польше приняли присягу бойцы "Украинского легиона"

Воин Украинского легиона подписывает присягу. Фото: Минобороны

В Польше добровольцы "Украинского легиона" приняли Военную присягу на верность украинскому народу. Теперь бойцы приступили к интенсивному курсу боевой подготовки.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в воскресенье, 17 ноября.

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Сообщение Минобороны Украины. Фото: скриншот

"Украинский легион" принял присягу

"Подразделение формируется из высокомотивированных воинов, для которых защита Родины от агрессора является делом чести", — подчеркнул представитель командования легиона Петр Горкуша.



В настоящее время военнослужащие приступили к интенсивному курсу боевой подготовки. Программа подготовки включает огневую подготовку (в частности, элементы Close-quarters battle (CQB) — ближний бой в ограниченном пространстве), тактическую медицину, минную безопасность, топографию и другие необходимые дисциплины.

Тренировки проводят опытные польские инструкторы.

Присяга бойца "Украинского легиона". Фото: Минобороны

Боец "Украинского легиона" приносит присягу. Фото: Минобороны

Ранее мы сообщали, что на территории Польши появится и пройдет подготовку новое добровольческое подразделение "Украинский легион". Его сформируют из украинцев Европейского Союза.

Мужчины, которые вступят в Украинский легион, будут иметь право пересекать границу, для них также предусмотрены выплаты. По состоянию на 4 октября в легион обратились 196 человек со всей Европы.