В Польше приняли присягу бойцы "Украинского легиона"
В Польше добровольцы "Украинского легиона" приняли Военную присягу на верность украинскому народу. Теперь бойцы приступили к интенсивному курсу боевой подготовки.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в воскресенье, 17 ноября.
"Украинский легион" принял присягу
"Подразделение формируется из высокомотивированных воинов, для которых защита Родины от агрессора является делом чести", — подчеркнул представитель командования легиона Петр Горкуша.
В настоящее время военнослужащие приступили к интенсивному курсу боевой подготовки. Программа подготовки включает огневую подготовку (в частности, элементы Close-quarters battle (CQB) — ближний бой в ограниченном пространстве), тактическую медицину, минную безопасность, топографию и другие необходимые дисциплины.
Тренировки проводят опытные польские инструкторы.
Ранее мы сообщали, что на территории Польши появится и пройдет подготовку новое добровольческое подразделение "Украинский легион". Его сформируют из украинцев Европейского Союза.
Мужчины, которые вступят в Украинский легион, будут иметь право пересекать границу, для них также предусмотрены выплаты. По состоянию на 4 октября в легион обратились 196 человек со всей Европы.
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