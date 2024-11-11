Підрив Курахівської дамби — в ОВА попередили про загрозу для жителів у двох областях

В ОВА підтвердили пошкодження дамби Курахівського водосховища
Росіяни завдали удару по греблі Курахівського водосховища. Є загроза для жителів у двох областях.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Facebook у понеділок, 11 листопада.
Існує загроза для двох областей
За словами голова ОВА, існує загроза для жителів населених пунктів на річці Вовчій — як на Донеччині, так і на Дніпропетровщині.
"Станом на 16:00 встановлено, що рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метри", — йдеться у повідомленні.
Філашкін наголосив, що підтоплень житла наразі не зафіксовано, а моніторинг рівня води у річці продовжується.
Нагадаємо, 11 листопада російська армія пошкодила дамбу біля села Старі Терни Курахівської громади. Масштаби руйнувань наразі складно оцінити через обстріли.
Також ми писали, що Каховське водосховище в межах Запорізької області повністю обміліло. Причиною цього став підрив росіянами Каховської гідроелектростанції влітку 2023 року.
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