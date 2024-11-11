Підрив Курахівської дамби — в ОВА попередили про загрозу для жителів у двох областях

Підняття рівня води у річці. Ілюстративне фото: РБК-Україна

Росіяни завдали удару по греблі Курахівського водосховища. Є загроза для жителів у двох областях.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у Facebook у понеділок, 11 листопада.

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Існує загроза для двох областей

За словами голова ОВА, існує загроза для жителів населених пунктів на річці Вовчій — як на Донеччині, так і на Дніпропетровщині.

"Станом на 16:00 встановлено, що рівень води у річці в межах Великоновосілківської громади піднявся на 1,2 метри", — йдеться у повідомленні.

Філашкін наголосив, що підтоплень житла наразі не зафіксовано, а моніторинг рівня води у річці продовжується.

Пост Філашкіна у Facebook

Нагадаємо, 11 листопада російська армія пошкодила дамбу біля села Старі Терни Курахівської громади. Масштаби руйнувань наразі складно оцінити через обстріли.

Також ми писали, що Каховське водосховище в межах Запорізької області повністю обміліло. Причиною цього став підрив росіянами Каховської гідроелектростанції влітку 2023 року.