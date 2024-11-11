Подрыв Кураховской дамбы — в ОВА предупредили об угрозе для жителей в двух областях

Поднятие уровня воды в реке. Иллюстративное фото: РБК-Украина

Россияне нанесли удар по плотине Кураховского водохранилища. Есть угроза жителям в двух областях.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин в Facebook в понедельник, 11 ноября.

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Есть угроза для двух областей

По словам главы ОВА, существует угроза для жителей населенных пунктов на реке Волчьей — как в донецкой области, так и в Днепропетровской.

"По состоянию на 16:00 установлено, что уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 метра", — говорится в сообщении.

Филашкин подчеркнул, что подтопления жилья пока не зафиксированы, а мониторинг уровня воды в реке продолжается.

Пост Филашкина в Facebook

Напомним, 11 ноября российская армия повредила дамбу возле села Старые Терны Кураховской громады. Масштабы разрушений сложно оценить из-за обстрелов.

Также мы писали, что Каховское водохранилище в пределах Запорожской области полностью обмелело. Причиной тому стал подрыв россиянами Каховской гидроэлектростанции летом 2023 года.