Подрыв Кураховской дамбы — в ОВА предупредили об угрозе для жителей в двух областях

В ОВА подтвердили повреждение дамбы Кураховского водохранилища
Россияне нанесли удар по плотине Кураховского водохранилища. Есть угроза жителям в двух областях.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин в Facebook в понедельник, 11 ноября.
Есть угроза для двух областей
По словам главы ОВА, существует угроза для жителей населенных пунктов на реке Волчьей — как в донецкой области, так и в Днепропетровской.
"По состоянию на 16:00 установлено, что уровень воды в реке в пределах Великоновоселковской громады поднялся на 1,2 метра", — говорится в сообщении.
Филашкин подчеркнул, что подтопления жилья пока не зафиксированы, а мониторинг уровня воды в реке продолжается.
Напомним, 11 ноября российская армия повредила дамбу возле села Старые Терны Кураховской громады. Масштабы разрушений сложно оценить из-за обстрелов.
Также мы писали, что Каховское водохранилище в пределах Запорожской области полностью обмелело. Причиной тому стал подрыв россиянами Каховской гидроэлектростанции летом 2023 года.
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