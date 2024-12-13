Росія використала заяву Орбана для масованого обстрілу енергетики України

Радник із питань комунікацій Президента України Дмитро Литвин. Фото: detector.media

Радник із питань комунікацій Президента України Дмитро Литвин прокоментував масований російський обстріл у п'ятницю, 13 грудня. Він заявив, що Росія використала заяву прем'єра Угорщини Віктора Орбана про "різдвяне перемир'я" для атаки по енергетиці.

Про це Дмитро Литвин сказав у коментарі BBC Україна.

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Литвин наголосив, що Угорщина нічого завчасно не говорила Україні про розмову з російським диктатором Володимиром Путіним та нічого не погоджувала.

"Україна ні на що Угорщину не уповноважувала. Прямо зараз ми бачимо, що піар-хід пана Орбана був просто використаний Москвою для прикриття підготовки до чергового ракетного удару по нашій енергетичній інфраструктурі. Російські ракети навіть знову небезпечно наблизилися до кордонів ЄС", — зазначив радник Президента України.

Литвин зауважив, що Орбан, надаючи перевагу гучним заявам, фактично сприяв новій атаці окупантів.

За його словами, Україна постійно співпрацює з партнерами для узгодження дій із посилення тиску на Росію, прагнучи досягти миру з надійними гарантіями.

Допис Литвина. Фото: скриншот

Нагадаємо, Орбан заявив, що запропонував Україні та Росії зробити "різдвяне перемир'я" та обмін полоненими.

Також Путін заявив про підтримку ініціативи Орбана щодо "різдвяного перемир'я" в Україні.

Однак 13 грудня російські окупанти здійснили масований обстріл України. Вони використали ударні безпілотники та ракети.