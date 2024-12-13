Россия использовала заявление Орбана для массированного обстрела энергетики Украины

Советник по вопросам коммуникаций Президента Украины Дмитрий Литвин. Фото: detector.media

Советник по вопросам коммуникаций Президента Украины Дмитрий Литвин прокомментировал массированный российский обстрел в пятницу, 13 декабря. Он заявил, что Россия использовала заявление премьера Венгрии Виктора Орбана о "рождественском перемирии" для атаки по энергетике.

Об этом Дмитрий Литвин сказал в комментарии BBC.

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Литвин подчеркнул, что Венгрия ничего заранее не говорила о разговоре с российским диктатором Владимиром Путиным и ничего не согласовывала.

"Украина ни на что Венгрию не уполномочивала. Прямо сейчас мы видим, что пиар-ход Орбана был просто использован Москвой для прикрытия подготовки к очередному ракетному удару по нашей энергетической инфраструктуре. Российские ракеты даже снова опасно приблизились к границам ЕС", — отметил советник Президента Украины.

Литвин отметил, что Орбан, предпочитая громкие заявления, фактически способствовал новой атаке оккупантов.

По его словам, Украина постоянно сотрудничает с партнерами по согласованию действий по усилению давления на Россию, стремясь достичь мира с надежными гарантиями.

Пост Литвина. Фото: скриншот

Напомним, Орбан заявил, что предложил Украине и России сделать "рождественское перемирие" и обмен пленными.

Также Путин заявил о поддержке инициативы Орбана по "рождественскому перемирию" в Украине.

Однако 13 декабря российские оккупанты совершили массированный обстрел Украины. Они использовали ударные беспилотники и ракеты.