Мирні переговори — реакція Єрмака на слова Трампа про РФ

Керівник ОПУ Андрій Єрмак. Фото: Ігор Кузнєцов / Новини.LIVE

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак висловився про слова американського президента Дональда Трампа, що Росія хоче миру. За його словами, якщо це дійсно так, то вона повинна припинити щоденні обстріли України.

Про це Андрій Єрмак написав у Telegram в середу, 5 березня.

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"Росія має припинити щоденні обстріли України, і негайно, якщо справді хоче завершення війни", — наголосив Єрмак.

Скриншот допису Андрія Єрмака

Нагадаємо, під час виступу у Конгресі вночі 5 березня (за київським часом) Трамп заявив, що отримав сигнал від Росії про готовність до миру.

Крім того, Лукашенко запросив Трампа, Зеленського і Путіна на переговори до Білорусі. За його словами, потрібно "спокійно сісти та домовитись".