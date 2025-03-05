Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В ОП отреагировали на слова Трампа, что РФ хочет мира arrow

В ОП отреагировали на слова Трампа, что РФ хочет мира

5 марта 2025 11:16
Карина Приходько - Редактор
Мирные переговоры — реакция Ермака на слова Трампа об РФ
Руководитель ОПУ Андрей Ермак. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE
Карина Приходько - Редактор

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак высказался о словах американского президента Дональда Трампа, что Россия хочет мира. По его словам, если это действительно так, то она должна прекратить ежедневные обстрелы Украины.

Об этом Андрей Ермак написал в Telegram в среду, 5 марта.

Читайте также:

Реакция Ермака на слова Трампа, что РФ хочет мира

"Россия должна прекратить ежедневные обстрелы Украины, и немедленно, если действительно хочет завершения войны", — подчеркнул Ермак.

переговори з Росією
Скриншот сообщения Андрея Ермака

Напомним, во время выступления в Конгрессе ночью 5 марта (по киевскому времени) Трамп заявил, что получил сигнал от России о готовности к миру.

Кроме того, Лукашенко пригласил Трампа, Зеленского и Путина на переговоры в Беларусь. По его словам, нужно "спокойно сесть и договориться".

США Андрей Ермак переговоры война в Украине Россия
Реклама
Реклама
Реклама