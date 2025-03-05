Мирные переговоры — реакция Ермака на слова Трампа об РФ

Руководитель ОПУ Андрей Ермак. Фото: Игорь Кузнецов / Новини.LIVE

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак высказался о словах американского президента Дональда Трампа, что Россия хочет мира. По его словам, если это действительно так, то она должна прекратить ежедневные обстрелы Украины.

Об этом Андрей Ермак написал в Telegram в среду, 5 марта.

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"Россия должна прекратить ежедневные обстрелы Украины, и немедленно, если действительно хочет завершения войны", — подчеркнул Ермак.

Скриншот сообщения Андрея Ермака

Напомним, во время выступления в Конгрессе ночью 5 марта (по киевскому времени) Трамп заявил, что получил сигнал от России о готовности к миру.

Кроме того, Лукашенко пригласил Трампа, Зеленского и Путина на переговоры в Беларусь. По его словам, нужно "спокойно сесть и договориться".