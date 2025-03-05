Мирні переговори — Лукашенко запрошує президентів РФ, США та України в Білорусь

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що готовий організувати переговори президентів Росії, України та США в Мінську. За його словами, потрібно "спокійно сісти та домовитись".

Про це повідомляє білоруське державне ЗМІ "Белта".

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"Не треба Зеленського зараз нахиляти, який би він не був. Треба переконати і домовитися з ним, тому що за Зеленським стоїть велика частина українського суспільства", — сказав Лукашенко.

Він заявив, що потрібно домовлятися і запросив Трампа, Зеленського і Путіна в Білорусь, щоб "спокійно сісти і все обговорити". За його словами, з Києва до білоруського кордону "всього 200 кілометрів, а це пів години літаком".

"Приїжджайте. Ось тут сядемо. Спокійно, без шуму, без криків домовимося. Тому передайте Трампу: я його чекаю тут разом із Путіним і Зеленським. Сядемо і спокійно домовимося", — додав білоруський диктатор.

Крім того, він вважає, що Москва і Вашингтон можуть бути союзниками, аби "не було незрозумілих війн", як на Близькому Сході, так і в Україні. За його словами, союз РФ і США дуже важливий для економічного розвитку.

Нагадаємо, 16 лютого видання NYT повідомило, що США запропонували Лукашенку угоду. Йому пропонують звільнити політичних в'язнів на заміну скасуванню частини санкцій.

Також ми писали, що США готуються зняти санкції з Росії. Трамп прагне відновити зв’язки з Москвою та зупинити війну в Україні.