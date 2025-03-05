Мирные переговоры — Лукашенко приглашает президентов РФ, США и Украины в Беларусь

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Фото: REUTERS/Evgenia Novozhenina

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что готов организовать переговоры президентов России, Украины и США в Минске. По его словам, нужно "спокойно сесть и договориться".

Об этом сообщает белорусское государственное СМИ "Белта".

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"Не надо Зеленского сейчас наклонять, какой бы он ни был. Надо убедить и договориться с ним, потому что за Зеленским стоит большая часть украинского общества", — сказал Лукашенко.

Он заявил, что нужно договариваться и пригласил Трампа, Зеленского и Путина в Беларусь, чтобы "спокойно сесть и все обсудить". По его словам, из Киева до белорусской границы "всего 200 километров, а это полчаса самолетом".

"Приезжайте. Вот здесь сядем. Спокойно, без шума, без криков договоримся. Поэтому передайте Трампу: я его жду здесь вместе с Путиным и Зеленским. Сядем и спокойно договоримся", — добавил белорусский диктатор.

Кроме того, он считает, что Москва и Вашингтон могут быть союзниками, чтобы "не было непонятных войн", как на Ближнем Востоке, так и в Украине. По его словам, союз РФ и США очень важен для экономического развития.

Напомним, 16 февраля издание NYT сообщило, что США предложили Лукашенко сделку. Ему предлагают освободить политических заключенных в замену отмене части санкций.

Также мы писали, что США готовятся снять санкции с России. Трамп стремится восстановить связи с Москвой и остановить войну в Украине.