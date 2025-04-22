Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Армія arrow В ОП відреагували на масовану атаку РФ по Україні arrow

В ОП відреагували на масовану атаку РФ по Україні

22 квітня 2025 15:37
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріли України 22 квітня — Єрмак зробив заяву
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: ОП
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Росія свідомо завдає ударів по українських містах. Йдеться, зокрема, про Одесу, Харків, Запоріжжя та Суми.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram у вівторок, 22 квітня.

Реклама
Читайте також:

Реакція Єрмака на обстріли

За словами Єрмака, російські атаки є цілеспрямованими й нерідко відбуваються вдень, коли на вулицях перебувають мирні жителі.

"Одеса, Харків, Запоріжжя, Суми та інші міста, де росія б‘є по цивільних. Удари свідомі, ворог наносить їх навіть вдень. Це терор заради терору, який має бути зупинений", — йдеться у повідомленні.

Єрмак про обстріли
Повідомлення Єрмака у Telegram

Нагадаємо, у Запоріжжі через російський удар по багатоповерхівці 22 квітня четверо дітей отримали поранення. Одна жінка загинула.

У Харкові через атаку росіян 22 квітня семеро людей постраждали. Окупанти запускали безпілотники.

А в Одесі через дії російської армії постраждали троє людей, двох із них доставили до однієї з міських лікарень у стані середньої важкості.

Офіс президента Андрій Єрмак Харків Запоріжжя Суми обстріли
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама