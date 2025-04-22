Обстріли України 22 квітня — Єрмак зробив заяву

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Росія свідомо завдає ударів по українських містах. Йдеться, зокрема, про Одесу, Харків, Запоріжжя та Суми.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram у вівторок, 22 квітня.

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За словами Єрмака, російські атаки є цілеспрямованими й нерідко відбуваються вдень, коли на вулицях перебувають мирні жителі.

"Одеса, Харків, Запоріжжя, Суми та інші міста, де росія б‘є по цивільних. Удари свідомі, ворог наносить їх навіть вдень. Це терор заради терору, який має бути зупинений", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Єрмака у Telegram

Нагадаємо, у Запоріжжі через російський удар по багатоповерхівці 22 квітня четверо дітей отримали поранення. Одна жінка загинула.

У Харкові через атаку росіян 22 квітня семеро людей постраждали. Окупанти запускали безпілотники.

А в Одесі через дії російської армії постраждали троє людей, двох із них доставили до однієї з міських лікарень у стані середньої важкості.