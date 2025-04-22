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Удар РФ по Запоріжжю — постраждали четверо дітей

22 квітня 2025 14:29
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Обстріл Запоріжжя 22 квітня — четверо дітей отримали поранення
Рятувальники працюють на місці обстрілу. Фото: ДСНС
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Запоріжжі через російський удар по багатоповерхівці 22 квітня одна людина загинула. Серед постраждалих — діти.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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За інформацією Федорова, через удар по Запоріжжю кількість поранених зросла до 22 осіб.

"Четверо дітей дістали поранень через удар росіян по Запоріжжю. Хлопчики 16, 14, 4 та 3 років зараз у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА наголосив, що дітям надається уся необхідна медична допомога.

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