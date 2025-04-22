Обстріл Запоріжжя 22 квітня — четверо дітей отримали поранення

Удар РФ по Запоріжжю — постраждали четверо дітей
У Запоріжжі через російський удар по багатоповерхівці 22 квітня одна людина загинула. Серед постраждалих — діти.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.
Кількість постраждалих зросла
За інформацією Федорова, через удар по Запоріжжю кількість поранених зросла до 22 осіб.
"Четверо дітей дістали поранень через удар росіян по Запоріжжю. Хлопчики 16, 14, 4 та 3 років зараз у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні.
Голова ОВА наголосив, що дітям надається уся необхідна медична допомога.
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