Обстріл Запоріжжя 22 квітня — четверо дітей отримали поранення

Рятувальники працюють на місці обстрілу. Фото: ДСНС

У Запоріжжі через російський удар по багатоповерхівці 22 квітня одна людина загинула. Серед постраждалих — діти.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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За інформацією Федорова, через удар по Запоріжжю кількість поранених зросла до 22 осіб.

"Четверо дітей дістали поранень через удар росіян по Запоріжжю. Хлопчики 16, 14, 4 та 3 років зараз у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА наголосив, що дітям надається уся необхідна медична допомога.

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