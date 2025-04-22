Обстрел Запорожья 22 апреля — четверо детей получили ранения

Спасатели работают на месте обстрела. Фото: ГСЧС

В Запорожье из-за российского удара по многоэтажке 22 апреля один человек погиб. Среди пострадавших — дети.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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Количество пострадавших возросло

По информации Федорова, из-за удара по Запорожью количество раненых возросло до 22 человек.

"Четверо детей получили ранения из-за удара россиян по Запорожью. Мальчики 16, 14, 4 и 3 лет сейчас в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести", — говорится в сообщении.

Председатель ОВА отметил, что детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Жители разрушенного дома. Фото: ЗОВА

Из-за обстрела сгорел автомобиль. Фото: ЗОВА

Медики оказывают помощь пострадавшей. Фото: ЗОВА

Также мы писали, что из-за массированной атаки беспилотников на Харьков 22 апреля количество пострадавших возросло до семи человек.

Кроме того, Россия сбросила управляемые авиабомбы на Купянск Харьковской области, уничтожив 55 домов.