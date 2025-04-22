Обстрел Запорожья 22 апреля — четверо детей получили ранения

Удар РФ по Запорожью — пострадали четверо детей
В Запорожье из-за российского удара по многоэтажке 22 апреля один человек погиб. Среди пострадавших — дети.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.
Количество пострадавших возросло
По информации Федорова, из-за удара по Запорожью количество раненых возросло до 22 человек.
"Четверо детей получили ранения из-за удара россиян по Запорожью. Мальчики 16, 14, 4 и 3 лет сейчас в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести", — говорится в сообщении.
Председатель ОВА отметил, что детям оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Также мы писали, что из-за массированной атаки беспилотников на Харьков 22 апреля количество пострадавших возросло до семи человек.
Кроме того, Россия сбросила управляемые авиабомбы на Купянск Харьковской области, уничтожив 55 домов.
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