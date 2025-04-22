Обстріл Куп'янська 22 квітня — семеро осіб отримали поранення, є руйнування

Авіабомба влучила на подвір'я будинку. Фото: Олег Синєгубов

У вівторок, 22 квітня, російська армія скинула керовані авіабомби (КАБи) на Куп'янськ Харківської області. Поранення отримали семеро осіб, зафіксовано масштабні руйнування.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Наслідки удару по Куп'янську

За інформацією Синєгубова, росіяни скинули чотири авіабомби на місто.

"Внаслідок ворожого удару чотирма керованими авіаційними бомбами зруйновано або пошкоджено 55 приватних будинків", — йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу. Фото: Олег Синєгубов

Голова ОВА додав, що поранення отримали семеро осіб, а медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

"Профільні служби працюють на місці влучань", — підсумував Синєгубов.

Приватний будинок зазнав пошкоджень. Фото: Олег Синєгубов

А унаслідок російського удару по багатоповерхівці у Запоріжжі 22 квітня є загибла та поранені діти.

Крім того, в Одесі зафіксовані руйнування через атаку російських безпілотників на місто.