Обстріл Запоріжжя 22 квітня — загинула одна людина, є поранені

Рятувальники працюють на місці обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Унаслідок російського удару по багатоповерхівці у Запоріжжі 22 квітня є загибла. Медики не змогли врятувати жінку.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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За словами Федорова, атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини.

"69-річна жінка дістала тяжких поранень. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли", — йдеться у повідомленні.

Постраждалим надають першу допомогу. Фото: ЗОВА

Голова ОВА додав, що, за попередніми даними, двоє людей отримали поранення.

"Постраждалих доправляють до лікарні", — підсумував він.

Згодом у пресслужбі Запорізької ОВА повідомили, що поранення отримали двоє дітей.

"14-річний хлопчик у тяжкому стані, 4-річний хлопчик у стані середньої тяжкості. Медики надають усю необхідну допомогу", — зазначили в ОВА.

Поранений чоловік. Фото: ЗОВА

Зруйнована багатоповерхівка. Фото: ЗОВА

Після обстрілу загорівся автомобіль. Фото: ЗОВА

Нагадаємо, 22 квітня Росія атакувала Запоріжжя керованими авіаційними бомбами (КАБ).

А у ніч на 22 квітня російська армія вдарила безпілотниками по Одесі. Є руйнування.