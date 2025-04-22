У Запоріжжі пожежа через обстріл Росії 22 квітня — є постраждалі

Наслідки атаки. Фото: скриншот

Росія атакувала Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Внаслідок чергової ворожої атаки російських військ в одному з районів Запоріжжя спалахнула пожежа.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За його словами, на місце події вже виїхали бригади медиків. Наразі триває уточнення наслідків обстрілу. Попередньо повідомляється про наявність постраждалих. Станом на 12:04 відомо про двох потерпілих, яких госпіталізували.

На відеокадрах видно, що КАБ влучив у верхні поверхи багатоповерхівки. У дворі палають машини. За кілька хвилин до вибуху Іван Федоров попереджав про загрозу ударів КАБів.

Попередження Івана Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, кілька днів тому Росія атакувала Запоріжжя "Шахедами" — було зафіксоване влучання.

Також російські війська атакували вночі Одесу — з'явилися фото наслідків.