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Росія атакувала багатоповерхівку в Запоріжжі — спалахнула пожежа

22 квітня 2025 12:00
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Запоріжжі пожежа через обстріл Росії 22 квітня — є постраждалі
Наслідки атаки. Фото: скриншот
Анастасія Постоєнко - Редактор

Росія атакувала Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Внаслідок чергової ворожої атаки російських військ в одному з районів Запоріжжя спалахнула пожежа.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

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За його словами, на місце події вже виїхали бригади медиків. Наразі триває уточнення наслідків обстрілу. Попередньо повідомляється про наявність постраждалих. Станом на 12:04 відомо про двох потерпілих, яких госпіталізували. 

На відеокадрах видно, що КАБ влучив у верхні поверхи багатоповерхівки. У дворі палають машини. За кілька хвилин до вибуху Іван Федоров попереджав про загрозу ударів КАБів. 

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Попередження Івана Федорова. Фото: скриншот

Нагадаємо, кілька днів тому Росія атакувала Запоріжжя "Шахедами" — було зафіксоване влучання. 

Також російські війська атакували вночі Одесу — з'явилися фото наслідків

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