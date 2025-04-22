У Запоріжжі пожежа через обстріл Росії 22 квітня — є постраждалі

Росія атакувала багатоповерхівку в Запоріжжі — спалахнула пожежа
Росія атакувала Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Внаслідок чергової ворожої атаки російських військ в одному з районів Запоріжжя спалахнула пожежа.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Росія вдарила КАБом по Запоріжжю
За його словами, на місце події вже виїхали бригади медиків. Наразі триває уточнення наслідків обстрілу. Попередньо повідомляється про наявність постраждалих. Станом на 12:04 відомо про двох потерпілих, яких госпіталізували.
На відеокадрах видно, що КАБ влучив у верхні поверхи багатоповерхівки. У дворі палають машини. За кілька хвилин до вибуху Іван Федоров попереджав про загрозу ударів КАБів.
Нагадаємо, кілька днів тому Росія атакувала Запоріжжя "Шахедами" — було зафіксоване влучання.
Також російські війська атакували вночі Одесу — з'явилися фото наслідків.
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