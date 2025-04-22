В Запорожье пожар из-за обстрела России 22 апреля — есть пострадавшие

Россия атаковала многоэтажку в Запорожье — вспыхнул пожар
Россия атаковала Запорожье управляемыми авиационными бомбами. В результате очередной вражеской атаки российских войск в одном из районов Запорожья вспыхнул пожар.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.
Россия ударила КАБом по Запорожью
По его словам, на место происшествия уже выехали бригады медиков. Сейчас продолжается уточнение последствий обстрела. Предварительно сообщается о наличии пострадавших. По состоянию на 12:04 известно о двух пострадавших, которых госпитализировали.
На видеокадрах видно, что КАБ попал в верхние этажи многоэтажки. Во дворе горят машины. За несколько минут до взрыва Иван Федоров предупреждал об угрозе ударов КАБов.
Напомним, несколько дней назад Россия атаковала Запорожье "Шахедами" — было зафиксировано попадание.
Также российские войска атаковали ночью Одессу - появились фото последствий.
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