В Запорожье пожар из-за обстрела России 22 апреля — есть пострадавшие

Последствия атаки. Фото: скриншот

Россия атаковала Запорожье управляемыми авиационными бомбами. В результате очередной вражеской атаки российских войск в одном из районов Запорожья вспыхнул пожар.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Реклама

Читайте также:

Россия ударила КАБом по Запорожью

По его словам, на место происшествия уже выехали бригады медиков. Сейчас продолжается уточнение последствий обстрела. Предварительно сообщается о наличии пострадавших. По состоянию на 12:04 известно о двух пострадавших, которых госпитализировали.

На видеокадрах видно, что КАБ попал в верхние этажи многоэтажки. Во дворе горят машины. За несколько минут до взрыва Иван Федоров предупреждал об угрозе ударов КАБов.

Предупреждение Ивана Федорова. Фото: скриншот

Напомним, несколько дней назад Россия атаковала Запорожье "Шахедами" — было зафиксировано попадание.

Также российские войска атаковали ночью Одессу - появились фото последствий.