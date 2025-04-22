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Удар РФ по багатоповерхівці у Запоріжжі — є загибла та поранені

22 апреля 2025 12:28
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстріл Запоріжжя 22 квітня — загинула одна людина, є поранені
термінова новина
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Унаслідок російського удару по багатоповерхівці у Запоріжжі 22 квітня є загибла. Медики не змогли врятувати жінку.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

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За словами Федорова, атака росіян на Запоріжжя забрала життя однієї людини.

"69-річна жінка дістала тяжких поранень. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли", — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА додав, що, за попередніми даними, двоє людей отримали поранення.

"Постраждалих доправляють до лікарні", — підсумував він.

Новина доповнюється..

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