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РФ сбросила УАБы на Купянск — уничтожено 55 домов

22 апреля 2025 13:16
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Купянска 22 апреля — семь человек получили ранения, есть разрушения
Авиабомба попала во двор дома. Фото: Олег Синегубов
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Во вторник, 22 апреля, российская армия сбросила управляемые авиабомбы (УАБы) на Купянск Харьковской области. Ранения получили семь человек, зафиксированы масштабные разрушения.

Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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По информации Синегубова, россияне сбросили четыре авиабомбы на город.

"В результате вражеского удара четырьмя управляемыми авиационными бомбами разрушено или повреждено 55 частных домов", — говорится в сообщении.

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Последствия обстрела. Фото: Олег Синегубов

Глава ОГА добавил, что ранения получили семь человек, а медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

"Профильные службы работают на месте попаданий", — подытожил Синегубов.

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Частный дом получил повреждения. Фото: Олег Синегубов

А в результате российского удара по многоэтажке в Запорожье 22 апреля есть погибшая и раненые дети.

Кроме того, в Одессе зафиксированы разрушения из-за атаки российских беспилотников на город.

Харьковская область обстрелы Купянск война в Украине авиабомба Авиаудар
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