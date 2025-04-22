Обстрел Купянска 22 апреля — семь человек получили ранения, есть разрушения

РФ сбросила УАБы на Купянск — уничтожено 55 домов
Во вторник, 22 апреля, российская армия сбросила управляемые авиабомбы (УАБы) на Купянск Харьковской области. Ранения получили семь человек, зафиксированы масштабные разрушения.
Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Последствия удара по Купянску
По информации Синегубова, россияне сбросили четыре авиабомбы на город.
"В результате вражеского удара четырьмя управляемыми авиационными бомбами разрушено или повреждено 55 частных домов", — говорится в сообщении.
Глава ОГА добавил, что ранения получили семь человек, а медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
"Профильные службы работают на месте попаданий", — подытожил Синегубов.
А в результате российского удара по многоэтажке в Запорожье 22 апреля есть погибшая и раненые дети.
Кроме того, в Одессе зафиксированы разрушения из-за атаки российских беспилотников на город.
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