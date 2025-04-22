Обстрелы Украины 22 апреля — Ермак сделал заявление

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Фото: ОП

Россия сознательно наносит удары по украинским городам. Речь идет, в частности, об Одессе, Харькове, Запорожье и Сумах.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram во вторник, 22 апреля.

Реклама

Читайте также:

Реакция Ермака на обстрелы

По словам Ермака, российские атаки являются целенаправленными и нередко происходят днем, когда на улицах находятся мирные жители.

"Одесса, Харьков, Запорожье, Сумы и другие города, где россия бьет по гражданским. Удары сознательные, враг наносит их даже днем. Это террор ради террора, который должен быть остановлен", — говорится в сообщении.

Сообщение Ермака в Telegram

Напомним, в Запорожье из-за российского удара по многоэтажке 22 апреля четверо детей получили ранения. Одна женщина погибла.

В Харькове из-за атаки россиян 22 апреля семь человек пострадали. Оккупанты запускали беспилотники.

А в Одессе из-за действий российской армии пострадали три человека, двух из них доставили в одну из городских больниц в состоянии средней тяжести.