Обстрелы Украины 22 апреля — Ермак сделал заявление

В ОП отреагировали на массированную атаку РФ по Украине
Россия сознательно наносит удары по украинским городам. Речь идет, в частности, об Одессе, Харькове, Запорожье и Сумах.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Telegram во вторник, 22 апреля.
Реакция Ермака на обстрелы
По словам Ермака, российские атаки являются целенаправленными и нередко происходят днем, когда на улицах находятся мирные жители.
"Одесса, Харьков, Запорожье, Сумы и другие города, где россия бьет по гражданским. Удары сознательные, враг наносит их даже днем. Это террор ради террора, который должен быть остановлен", — говорится в сообщении.
Напомним, в Запорожье из-за российского удара по многоэтажке 22 апреля четверо детей получили ранения. Одна женщина погибла.
В Харькове из-за атаки россиян 22 апреля семь человек пострадали. Оккупанты запускали беспилотники.
А в Одессе из-за действий российской армии пострадали три человека, двух из них доставили в одну из городских больниц в состоянии средней тяжести.
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