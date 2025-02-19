Вибухи в Одесі 19 лютого - що відомо

В Одесі пролунали вибухи
У середу, 19 лютого, в Одесі пролунали вибухи. Також стало відомо про роботу ППО.
Про це повідомляють Новини.LIVE Одеса.
Що відомо про обстріл Одеси
"В Одесі лунають вибухи!" — говориться у повідомленні.
Стало відомо, що у місті працювала ППО.
Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку в Одесі.
"В напрямку міста ворожі БпЛА з акваторії Чорного моря . Перебувайте в укриттях!" — говориться в повідомленні.
Зазначимо, що станом на 20:55 повітряну тривогу оголошено у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській та тимчасово окупованій Луганській області та в Криму.
Нагадаємо, що сьогодні, 19 лютого, було чутно вибух у Миколаєві. Російські війська атакували місто ракетами.
Також сьогодні, 19 лютого, пролунали вибухи і в Запоріжжі. Там була зафіксована робота ППО.
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