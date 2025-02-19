Вибух у Миколаєві 19 лютого - що відомо

У Миколаєві пролунав вибух, — ЗМІ
У Миколаєві у середу, 19 лютого, було чутно вибух. Російські війська атакували місто ракетами.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Атака на Миколаїв 19 лютого
Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку у Херсонській та Миколаївській областях.
Згодом там повідомили про рух швидкісної цілі у напрямку Миколаєва.
Зазначимо, що станом на 16:10 повітряну тривогу оголошено у Херсонській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.
Нагадаємо, Росія атакувала ТЕЦ у Миколаєві, внаслідок чого енергетичний об'єкт сильно пошкоджено. Наразі влада міста шукає альтернативні джерела енергії.
За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, теплоелектростанцію, від якої отримували опалення близько 40% мешканців міста, не вийде швидко відновити.
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