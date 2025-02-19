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У Миколаєві пролунав вибух, — ЗМІ

19 лютого 2025 16:10
Євгенія Брюховецька - редактор
Вибух у Миколаєві 19 лютого - що відомо
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео
Євгенія Брюховецька - редактор

У Миколаєві у середу, 19 лютого, було чутно вибух. Російські війська атакували місто ракетами.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Скриншот допису Новини.LIVE Одеса

Атака на Миколаїв 19 лютого

Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку у Херсонській та Миколаївській областях.

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Скриншот допису Повітряних сил

Згодом там повідомили про рух швидкісної цілі у напрямку Миколаєва.

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Скриншот допису Повітряних сил

Зазначимо, що станом на 16:10 повітряну тривогу оголошено у Херсонській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

Де оголошена тривога 19 лютого - карта
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Нагадаємо, Росія атакувала ТЕЦ у Миколаєві, внаслідок чого енергетичний об'єкт сильно пошкоджено. Наразі влада міста шукає альтернативні джерела енергії.

За словами мера Миколаєва Олександра Сєнкевича, теплоелектростанцію, від якої отримували опалення близько 40% мешканців міста, не вийде швидко відновити.

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