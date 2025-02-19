Взрыв в Николаеве 19 февраля - что известно

Дым в небе после взрыва. Иллюстративное фото: скриншот из видео

В Николаеве в среду, 19 февраля, был слышен взрыв. Российские войска атаковали город ракетами.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Атака на Николаев 19 февраля

Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в Херсонской и Николаевской областях.

Скриншот поста Воздушных сил

Позже там сообщили о движении скоростной цели в направлении Николаева.

Скриншот поста Воздушных сил

Отметим, что по состоянию на 16:10 воздушная тревога объявлена в Херсонской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, Россия атаковала ТЭЦ в Николаеве, в результате чего энергетический объект сильно поврежден. Сейчас власти города ищут альтернативные источники энергии.

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, теплоэлектростанцию, от которой получали отопление около 40% жителей города, не получится быстро восстановить.