Обстріл Миколаєва 16 лютого — було повністю зруйновано електрогенерацію на ТЕЦ

Ліквідація наслідків обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

У Миколаєві після атаки російських безпілотників на ТЕЦ повністю зруйновано електрогенерацію. Наразі в місті шукають альтернативні джерела енергії.

Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич у Telegram в неділю, 16 лютого.

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Удар по ТЕЦ

За словами Сєнкевича, російський агресор вдарив по Миколаєву. Зокрема, під атакою знаходилась Миколаївська ТЕЦ. Наразі частина абонентів залишається без теплопостачання.

"Вночі ворог вдарив по нашій ТЕЦ декількома дронами, через що абоненти ТЕЦ залишились без тепла. Повністю зруйновано електрогенерацію. Наразі ми намагаємось відновити теплопостачання, використовуючи альтернативні шляхи розв'язання проблеми. Залучені працівники і ТЕЦ, і Миколаївоблтеплоенерго. Робота триває. Без подробиць, але це дійсно важко", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Сєнкевича у Telegram

Нагадаємо, 16 лютого російські війська обстріляли Миколаїв, завдавши удару по об’єктах критичної інфраструктури. Внаслідок атаки без теплопостачання залишилися понад 100 тисяч жителів міста. Згодом Президент України Володимир Зеленський відреагував на черговий російський злочин проти цивільного населення.