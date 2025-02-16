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Удар по ТЭЦ в Николаеве — полностью разрушена электрогенерация

16 февраля 2025 20:45
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обстрел Николаева 16 февраля — была полностью разрушена электрогенерация на ТЭЦ
Ликвидация последствий обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Николаеве после атаки российских беспилотников на ТЭЦ полностью разрушена электрогенерация. Сейчас в городе ищут альтернативные источники энергии.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич в Telegram в воскресенье, 16 февраля.

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По словам Сенкевича, российский агрессор ударил по Николаеву. В частности, под атакой находилась Николаевская ТЭЦ. Сейчас часть абонентов остается без теплоснабжения.

"Ночью враг ударил по нашей ТЭЦ несколькими дронами, из-за чего абоненты ТЭЦ остались без тепла. Полностью разрушена электрогенерация. Сейчас мы пытаемся восстановить теплоснабжение, используя альтернативные пути решения проблемы. Привлечены работники и ТЭЦ, и Николаевоблтеплоэнерго. Работа продолжается. Без подробностей, но это действительно трудно", — говорится в сообщении.

Миколаїв ТЕЦ без тепла місто черещ атаку дронів
Сообщение Сенкевича в Telegram

Напомним, 16 февраля российские войска обстреляли Николаев, нанеся удар по объектам критической инфраструктуры. В результате атаки без теплоснабжения остались более 100 тысяч жителей города. Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередное российское преступление против гражданского населения.

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