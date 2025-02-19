Взрывы в Одессе 19 февраля - что известно

Взрывы ночью в городе. Фото: informator.ua

В среду, 19 февраля, в Одессе прогремели взрывы. Также стало известно о работе ПВО.

Об этом сообщают Новини.LIVE Одесса.

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"В Одессе раздаются взрывы!" — говорится в сообщении.

Стало известно, что в городе работала ПВО.

Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в Одессе.

"В направлении города вражеские БпЛА из акватории Черного моря. Находитесьв укрытиях!" — говорится в сообщении.

Отметим, что по состоянию на 20:55 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и временно оккупированной Луганской области и в Крыму.

Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, что сегодня, 19 февраля, был слышен взрыв в Николаеве. Российские войска атаковали город ракетами.

Также сегодня, 19 февраля, прозвучали взрывы и в Запорожье. Там была зафиксирована работа ПВО.