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В Одессе прогремели взрывы

19 февраля 2025 20:52
Анастасия Писаненко - редактор
Взрывы в Одессе 19 февраля - что известно
Взрывы ночью в городе. Фото: informator.ua
Анастасия Писаненко - редактор

В среду, 19 февраля, в Одессе прогремели взрывы. Также стало известно о работе ПВО.

Об этом сообщают Новини.LIVE Одесса.

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Что известно об обстреле Одессы

"В Одессе раздаются взрывы!" — говорится в сообщении.

Стало известно, что в городе работала ПВО.

Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в Одессе.

"В направлении города вражеские БпЛА из акватории Черного моря. Находитесьв укрытиях!" — говорится в сообщении.

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Отметим, что по состоянию на 20:55 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и временно оккупированной Луганской области и в Крыму.

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Карта воздушных тревог alerts.in.ua

Напомним, что сегодня, 19 февраля, был слышен взрыв в Николаеве. Российские войска атаковали город ракетами.

Также сегодня, 19 февраля, прозвучали взрывы и в Запорожье. Там была зафиксирована работа ПВО.

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