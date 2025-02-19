Взрывы в Одессе 19 февраля - что известно

В Одессе прогремели взрывы
В среду, 19 февраля, в Одессе прогремели взрывы. Также стало известно о работе ПВО.
Об этом сообщают Новини.LIVE Одесса.
Что известно об обстреле Одессы
"В Одессе раздаются взрывы!" — говорится в сообщении.
Стало известно, что в городе работала ПВО.
Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности в Одессе.
"В направлении города вражеские БпЛА из акватории Черного моря. Находитесьв укрытиях!" — говорится в сообщении.
Отметим, что по состоянию на 20:55 воздушная тревога объявлена в Черниговской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской и временно оккупированной Луганской области и в Крыму.
Напомним, что сегодня, 19 февраля, был слышен взрыв в Николаеве. Российские войска атаковали город ракетами.
Также сегодня, 19 февраля, прозвучали взрывы и в Запорожье. Там была зафиксирована работа ПВО.
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