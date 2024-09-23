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В Міноборони пояснили, як ШІ допомагає виявляти ворожі цілі

23 вересня 2024 23:47
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Виявлення ворожих цілей за допомогою ШІ — в Міноборони презентували інноваційну систему
Виявлені ворожі цілі. Фото: Міноборони
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Сили оборони України автоматично виявляють до 12 тисяч одиниць ворожої техніки щотижня завдяки інноваційній платформі штучного інтелекту Avengers. Ця технологія, розроблена Центром інновацій Міністерства оборони, використовує автоматизований аналіз відео, отриманого з дронів і стаціонарних камер.

Про це повідомила пресслужба відомства в понеділок, 23 вересня.

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Завдяки можливостям цієї ШІ-платформи, оператори здатні швидше ухвалювати рішення, зменшуючи ризик помилок, які часто виникають через втому. Інтеграція Avengers вже успішно впроваджена в стрімінговий модуль VEZHA бойової системи DELTA.

"Платформа Avengers, розроблена Центром інновацій Міноборони, є унікальною у світі за обсягом відеоданих з ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ШІ-рішення на безпілотники", — заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Центр інновацій продовжує навчати ШІ-модель платформи Avengers на нових даних, що покращує якість розпізнавання різноманітної ворожої техніки, навіть у випадках, коли вона прихована, наприклад, танки в лісах чи БМП на ґрунтових дорогах.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що українські безпілотники здатні досягати цілей на відстані понад 1000 км. 

Раніше міністр оборони заявив, що Україна консультується з партнерами щодо постачання винищувачів західного зразка кількох типів. Варто зазначити, що в контексті даних переговорів розглядаються не лише винищувачі Mirage-2000 та F-16.

Міноборони ЗСУ безпілотники Україна штучний інтелект війна в Україні

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