Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow В Минобороны объяснили, как ИИ помогает обнаруживать вражеские цели arrow

В Минобороны объяснили, как ИИ помогает обнаруживать вражеские цели

23 сентября 2024 23:47
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Выявление вражеские целей с помощью ИИ – в Минобороны презентовали инновационную систему
Обнаружены вражеские цели. Фото: Минобороны
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Силы обороны Украины автоматически обнаруживают до 12 тысяч единиц вражеской техники еженедельно благодаря инновационной платформе искусственного интеллекта Avengers. Эта технология, разработанная Центром инноваций Министерства обороны, использует автоматизированный анализ видео, полученного из дронов и стационарных камер.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 23 сентября.

Читайте также:

Как ИИ обнаруживает вражеские цели

Благодаря возможностям этой ИИ-платформы, операторы способны быстрее принимать решения, уменьшая риск ошибок, часто возникающих из-за усталости. Интеграция Avengers уже успешно внедрена в стриминговый модуль VEZHA боевой системы DELTA.

"Платформа Avengers, разработанная Центром инноваций Минобороны, уникальна в мире по объему видеоданных с вражеской техникой. Мы продолжаем развивать Avengers и другие ИИ-решения, чтобы обеспечить нашим военным преимущество. В дальнейшем планируем расширить облачные возможности платформы, а также интегрировать ИИ-решения на беспилотники", — заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Центр инноваций продолжает обучать ИИ-модель платформы Avengers на новых данных, что улучшает качество распознавания разнообразной вражеской техники, даже в тех случаях, когда она скрыта, например, танки в лесах или БМП на грунтовых дорогах.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинские беспилотники способны достигать целей на расстоянии более 1000 км.

Ранее министр обороны заявил, что Украина консультируется с партнерами по поставке истребителей западного образца нескольких типов. Следует отметить, что в контексте данных переговоров рассматриваются не только истребители Mirage-2000 и F-16.

Минобороны ВСУ беспилотники Украина искусственный интеллект война в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:53 В Ровенской области женщина сообщала о местах выдачи повесток — что решил суд

23:52 Не явился в ТЦК — весь список уважительных причин

23:47 В Минобороны объяснили, как ИИ помогает обнаруживать вражеские цели

23:40 Зеленский выступил на Саммите будущего — главные заявления

23:35 Президент Ирана выразил готовность к переговорам относительно войны в Украине

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

Text

23:07 Российский оппозиционер Гудков предположил, когда закончится война в Украине

22:48 Мужчина проигнорировал повестку, потому что сломалось авто — что решил суд

22:20 На восстановление энергетики Украины собрали большую сумму, — Блинкен

22:18 Умеров назвал количество целей, которые ВСУ уничтожили на территории РФ

21:58 Зеленский провел встречу с Шольцем в Нью-Йорке

23:53 В Ровенской области женщина сообщала о местах выдачи повесток — что решил суд

23:52 Не явился в ТЦК — весь список уважительных причин

23:47 В Минобороны объяснили, как ИИ помогает обнаруживать вражеские цели

23:40 Зеленский выступил на Саммите будущего — главные заявления

23:35 Президент Ирана выразил готовность к переговорам относительно войны в Украине

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

22:48 Мужчина проигнорировал повестку, потому что сломалось авто — что решил суд

22:20 На восстановление энергетики Украины собрали большую сумму, — Блинкен

22:18 Умеров назвал количество целей, которые ВСУ уничтожили на территории РФ

21:58 Зеленский провел встречу с Шольцем в Нью-Йорке

21:54 Во Львове стоматолог недополучал зарплату, пока работал в ВЛК — что решил суд

18:17 С Новым Парижем и без Первомайского — одесситы за или против переименования сел

21 сентября 2024
Эксклюзив

08:05 Буллинг детей с расстройствами спектра аутизма — советы психолога

06:40 Сколько стоит 1 кг алюминия в сентябре — цены на цветные металлы в Украине

06:05 Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

20 сентября 2024

18:43 Одесситы о мире и победе — какими их видят

06:37 Цены на продукты в Украине — на сколько подорожали мясо, сало и колбаса в сентябре

Новость с видео

06:07 Сокращают выплаты и требуют работать — изменения для украинских беженцев в ЕС

19 сентября 2024

19:33 Одесский онкодиспансер сегодня — ТОП-3 заболеваний и что изменилось за год

18 сентября 2024
Эксклюзив

18:43 Компенсация за затопленное авто в Одессе — миф или реальность

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в сентябре

Text

23:07 Российский оппозиционер Гудков предположил, когда закончится война в Украине

Text

19:29 Нардеп объяснила, будет ли Telegram давать информацию правоохранителям Украины

Text

17:50 Визит Зеленского в США и вероятная дата конца войны — эфир Вечір.LIVE

Text

17:31 Удар по Запорожью - в ОВА сообщили о деталях расследования

Text

17:23 Рябцев объяснил, как в Украине защищают энергоблоки АЭС от атак России

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков - 80x80

Квадробинг — почему есть кошачий корм и писать в лоток уже не страшно для подростков

Text

15:27 Нардеп раскритиковал изъятие НДФЛ у силовиков и военных

Text

14:13 Оторванный от реалий — нардеп высказался о целесообразности телемарафона

Text

13:41 Нардеп Евтушок сообщил, будут ли повышать зарплату народным депутатам

Text

13:15 Военный назвал главную причину, почему война может закончиться в 2025 году

Text

13:00 Зеленский в США и удар по автобусу в Сумской области — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку

14 сентября 2024

16:20 Откупиться будет невозможно — в Украине анонсировали новые правила бронирования от мобилизации

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке