Выявление вражеские целей с помощью ИИ – в Минобороны презентовали инновационную систему

Обнаружены вражеские цели. Фото: Минобороны

Силы обороны Украины автоматически обнаруживают до 12 тысяч единиц вражеской техники еженедельно благодаря инновационной платформе искусственного интеллекта Avengers. Эта технология, разработанная Центром инноваций Министерства обороны, использует автоматизированный анализ видео, полученного из дронов и стационарных камер.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 23 сентября.

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Благодаря возможностям этой ИИ-платформы, операторы способны быстрее принимать решения, уменьшая риск ошибок, часто возникающих из-за усталости. Интеграция Avengers уже успешно внедрена в стриминговый модуль VEZHA боевой системы DELTA.

"Платформа Avengers, разработанная Центром инноваций Минобороны, уникальна в мире по объему видеоданных с вражеской техникой. Мы продолжаем развивать Avengers и другие ИИ-решения, чтобы обеспечить нашим военным преимущество. В дальнейшем планируем расширить облачные возможности платформы, а также интегрировать ИИ-решения на беспилотники", — заявила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Центр инноваций продолжает обучать ИИ-модель платформы Avengers на новых данных, что улучшает качество распознавания разнообразной вражеской техники, даже в тех случаях, когда она скрыта, например, танки в лесах или БМП на грунтовых дорогах.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что украинские беспилотники способны достигать целей на расстоянии более 1000 км.

Ранее министр обороны заявил, что Украина консультируется с партнерами по поставке истребителей западного образца нескольких типов. Следует отметить, что в контексте данных переговоров рассматриваются не только истребители Mirage-2000 и F-16.