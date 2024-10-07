В Криму всю ніч лунали вибухи — є інформація про враження аеродрому в Новофедорівці.

В Криму було гучно — місцеві думають, що ЗСУ "вітають" Путіна з Днем народження
Сьогодні в ночі в районі військових аеродромів Бельбек та Сакі в окупованому росіянами Криму, були чутні вибухи. Місцеві мешканці повідомляють про понад десять вибухів, які було чутно навіть у Сімферопольському та Червоногвардійському районах.
Таку інформацію дає Telegram-канал "Крымский ветер".
Що відомо на цей час
Як повідомляють свідки та підписники каналу, вибухи почались о пів на дванадцяту ночі. Їх добре було чути у Сакському районі. Також лунали черги із великокаліберної зброї.
Потім почалась друга серія вибухів. Анонімне джерело каналу повідомило, що є принаймні одне потрапляння в районі аеродрому в Новофедорівці.
Також у військових частинах Севастополя лунав сигнал тривоги. Авіацію теж підняли в небо, але, як припускають автори каналу, скоріше за все це було зроблено, щоб літаки не потрапили під удар.
Близько години ночі в районі аеродрому Бельбек виникла сильна пожежа. також у деяких Z-пабліках припускають, що таким чином ЗСУ вирішило "привітати" Путіна з Днем народження.
Нагадаємо, російські загарбники готуються до удару по Кримському мосту. Зафіксовано нарощення окупантами оборонних споруд.
Також знищення українськими військовими російських систем С-300 у тимчасово окупованому Криму змусило ворога змінити тактику ударів по Запоріжжю. Росіяни почали використовувати керовані авіабомби.
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