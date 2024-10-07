В Крыму всю ночь раздавались взрывы — есть информация об аэродроме в Новофедоровке.

Взрывы в Крыму. Фото: Скриншот

Сегодня ночью в районе военных аэродромов Бельбек и Саки в оккупированном россиянами Крыме были слышны взрывы. Местные жители сообщают о более десяти взрывах, которые были слышны даже в Симферопольском и Красногвардейском районах.

Такую информацию дает Telegram-канал "Крымский ветер".

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Как сообщают свидетели и подписчики канала, взрывы начались в половине двенадцатого ночи. Их хорошо было слышно в Сакском районе. Также раздавались очереди из крупнокалиберного оружия.

Затем началась вторая серия взрывов. Анонимный источник канала сообщил, что есть по крайней мере одно попадание в районе аэродрома в Новофедоровке.

Также в военных частях Севастополя раздавался сигнал тревоги. Авиацию тоже подняли в небо, но, как предполагают авторы канала, скорее всего, это было сделано, чтобы самолеты не попали под удар.

Около часа ночи в районе аэродрома Бельбек возник сильный пожар. также в некоторых Z-пабликах предполагают, что таким образом ВСУ решило поздравить Путина с Днем рождения.

Напомним, российские захватчики готовятся к удару по Крымскому мосту . Зафиксировано наращивание оккупантами оборонительных сооружений.

Также уничтожение украинскими военными российских систем С-300 во временно оккупированном Крыму вынудило врага изменить тактику ударов по Запорожью. Россияне стали использовать управляемые авиабомбы.