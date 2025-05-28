У Херсоні лунають вибухи 28 травня

В Херсоні втретє пролунав вибух
У Херсоні 28 травня знову зафіксовано звуки вибухів. Це вже третій раз від ранку, коли у місті чутно вибухи.
Про це повідомили кореспонденти "Суспільне".
В Херсоні пролунали вибухи
Про тривогу у місті офіційно не повідомлялось, інформації від Повітряних сил ЗСУ або Херсонської обласної військової адміністрації наразі не надходило.
Станом на зараз, о 12:00, карта тривог в Україні мала такий вигляд.
Наразі повітряна тривога оголошена лише у Луганській та Донецькій областях, а також у тимчасово окупованому Криму.
Нагадаємо, у Херсоні від ранку періодично лунають потужні вибухи.
Також потужні вибухи лунали у Полтавській області.
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