У Херсоні лунають вибухи 28 травня

Руйнування та дим. Фото ілюстративне: ДСНС України

У Херсоні 28 травня знову зафіксовано звуки вибухів. Це вже третій раз від ранку, коли у місті чутно вибухи.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільне".

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Про тривогу у місті офіційно не повідомлялось, інформації від Повітряних сил ЗСУ або Херсонської обласної військової адміністрації наразі не надходило.

Станом на зараз, о 12:00, карта тривог в Україні мала такий вигляд.

Карта повітряних тривог 28 травня 12:00. Фото: скриншот

Наразі повітряна тривога оголошена лише у Луганській та Донецькій областях, а також у тимчасово окупованому Криму.

Нагадаємо, у Херсоні від ранку періодично лунають потужні вибухи.

Також потужні вибухи лунали у Полтавській області.