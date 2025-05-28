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Головна Армія В Херсоні втретє пролунав вибух

В Херсоні втретє пролунав вибух

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Дата публікації: 28 травня 2025 12:02
У Херсоні лунають вибухи 28 травня
Руйнування та дим. Фото ілюстративне: ДСНС України

У Херсоні 28 травня знову зафіксовано звуки вибухів. Це вже третій раз від ранку, коли у місті чутно вибухи. 

Про це повідомили кореспонденти "Суспільне".

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Про тривогу у місті офіційно не повідомлялось, інформації від Повітряних сил ЗСУ або Херсонської обласної військової адміністрації наразі не надходило.

Станом на зараз, о 12:00, карта тривог в Україні мала такий вигляд. 

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Карта повітряних тривог 28 травня 12:00. Фото: скриншот

Наразі повітряна тривога оголошена лише у Луганській та Донецькій областях, а також у тимчасово окупованому Криму. 

Нагадаємо, у Херсоні від ранку періодично лунають потужні вибухи

Також потужні вибухи лунали у Полтавській області

Херсон вибух обстріли Херсонська область війна
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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