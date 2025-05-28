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В Херсоне в третий раз прогремел взрыв

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Дата публикации 28 мая 2025 12:02
В Херсоне раздаются взрывы 28 мая
Разрушения и дым. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

В Херсоне 28 мая снова зафиксированы звуки взрывов. Это уже третий раз с утра, когда в городе слышны взрывы.

Об этом сообщили корреспонденты "Суспільне".

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О тревоге в городе официально не сообщалось, информации от Воздушных сил ВСУ или Херсонской областной военной администрации пока не поступало.

По состоянию на сейчас, в 12:00, карта тревог в Украине выглядела так.

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Карта воздушных тревог 28 мая 12:00. Фото: скриншот

Сейчас воздушная тревога объявлена только в Луганской и Донецкой областях, а также во временно оккупированном Крыму.

Напомним, в Херсоне с утра периодически раздаются мощные взрывы.

Также мощные взрывы раздавались в Полтавской области.

Херсон взрыв обстрелы Херсонская область війна
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
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