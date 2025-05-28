В Херсоне раздаются взрывы 28 мая

В Херсоне в третий раз прогремел взрыв
В Херсоне 28 мая снова зафиксированы звуки взрывов. Это уже третий раз с утра, когда в городе слышны взрывы.
Об этом сообщили корреспонденты "Суспільне".
В Херсоне прогремели взрывы
О тревоге в городе официально не сообщалось, информации от Воздушных сил ВСУ или Херсонской областной военной администрации пока не поступало.
По состоянию на сейчас, в 12:00, карта тревог в Украине выглядела так.
Сейчас воздушная тревога объявлена только в Луганской и Донецкой областях, а также во временно оккупированном Крыму.
Напомним, в Херсоне с утра периодически раздаются мощные взрывы.
Также мощные взрывы раздавались в Полтавской области.
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