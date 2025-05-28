В Херсоне слышны взрывы 28 мая - подробности

Дым в небе. Фото: Freepik

В Херсоне днем 28 мая снова были слышны взрывы. В области не объявляли воздушной тревоги.

Об этом сообщили корреспонденты "Суспільне".

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Ранее в этот же день в Херсоне уже фиксировали серию взрывов.

По состоянию на 09:40 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. В Херсонской области не объявляли воздушную тревогу. Сейчас воздушная угроза есть в Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях, а также на временно оккупированном полуострове Крым.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 09:40 28 мая. Фото: скриншот

О причине взрывов в Херсонской ОВА и в Воздушных силах ВСУ пока не сообщали. Однако, оккупационные войска регулярно обстреливают прифронтовые территории юга Украины, в частности Херсон.

Напомним, около 08:00 утра 28 мая в Херсоне прогремел взрыв. Тогда в области тоже не было объявлено воздушной тревоги.

Также россияне атаковали сегодня Харьковскую область беспилотниками, есть информация о пострадавших.