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Головна Армія У Херсоні лунають гучні вибухи

У Херсоні лунають гучні вибухи

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Дата публікації: 28 травня 2025 08:15
У Херсоні вибухи 28 травня — що відомо
Дим в небі. Фото ілюстративне: Pixabay

У місті Херсон у середу, 28 травня, було чутно вибухи. В регіоні не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільне".

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Станом на цей момент Херсонська обласна військова адміністрація та Повітряні сили ЗСУ не робили попереджень про ймовірні удари або активність ворожої авіації чи дронів. Що саме стало джерелом вибухів – невідомо.

Станом на 28 травня о 08:12, коли пролунав вибух, карта повітряних тривог мала такий вигляд. У Херсонській області не попереджали про повітряну загрозу. 

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Карта повітряних тривог 28 травня 08:12. Фото: скриншот

Зазначимо, що Херсон регулярно зазнає обстрілів з боку російських військ. Зокрема, окупанти активно використовують FPV-дрони, які нерідко спрямовують проти цивільних об'єктів та місцевого населення. Такі атаки часто мають руйнівні наслідки, адже безпілотники типу FPV здатні швидко влучати у конкретні цілі з високою точністю.

Нагадаємо, кілька днів тому російські війська вдарили по вокзалу в Херсоні.

Також російські війська сьогодні, 28 травня, атакували Харківську область, там постраждали цивільні. 

Херсон вибух Херсонська область повітряна тривога війна
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
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