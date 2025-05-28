У Херсоні вибухи 28 травня — що відомо

Дим в небі. Фото ілюстративне: Pixabay

У місті Херсон у середу, 28 травня, було чутно вибухи. В регіоні не оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільне".

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Вибухи в Херсоні

Станом на цей момент Херсонська обласна військова адміністрація та Повітряні сили ЗСУ не робили попереджень про ймовірні удари або активність ворожої авіації чи дронів. Що саме стало джерелом вибухів – невідомо.

Станом на 28 травня о 08:12, коли пролунав вибух, карта повітряних тривог мала такий вигляд. У Херсонській області не попереджали про повітряну загрозу.

Карта повітряних тривог 28 травня 08:12. Фото: скриншот

Зазначимо, що Херсон регулярно зазнає обстрілів з боку російських військ. Зокрема, окупанти активно використовують FPV-дрони, які нерідко спрямовують проти цивільних об'єктів та місцевого населення. Такі атаки часто мають руйнівні наслідки, адже безпілотники типу FPV здатні швидко влучати у конкретні цілі з високою точністю.

Нагадаємо, кілька днів тому російські війська вдарили по вокзалу в Херсоні.

Також російські війська сьогодні, 28 травня, атакували Харківську область, там постраждали цивільні.