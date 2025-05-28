В Херсоне взрывы 28 мая — что известно

В Херсоне раздаются громкие взрывы
В городе Херсон в среду, 28 мая, были слышны взрывы. В регионе не объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщили корреспонденты "Суспільне".
Взрывы в Херсоне
По состоянию на данный момент Херсонская областная военная администрация и Воздушные силы ВСУ не делали предупреждений о вероятных ударах или активности вражеской авиации или дронов. Что именно стало источником взрывов — неизвестно.
По состоянию на 28 мая в 08:12, когда прогремел взрыв, карта воздушных тревог выглядела так. В Херсонской области не предупреждали о воздушной угрозе.
Отметим, что Херсон регулярно подвергается обстрелам со стороны российских войск. В частности, оккупанты активно используют FPV-дроны, которые нередко направляют против гражданских объектов и местного населения. Такие атаки часто имеют разрушительные последствия, ведь беспилотники типа FPV способны быстро попадать в конкретные цели с высокой точностью.
Напомним, несколько дней назад российские войска ударили по вокзалу в Херсоне.
Также российские войска сегодня, 28 мая, атаковали Харьковскую область, там пострадали гражданские.
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