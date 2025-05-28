У Херсоні чутно вибухи 28 травня — подробиці

У Херсоні лунають повторні вибухи
У Херсоні вдень 28 травня знову було чутно вибухи. В області не оголошували повітряної тривоги.
Про це повідомили кореспонденти "Суспільне".
Повторні вибухи в Херсоні 28 травня
Раніше цього ж дня в Херсоні вже фіксували серію вибухів.
Станом на 09:40 карта повітряних тривог має такий вигляд. В Херсонській області не оголошували повітряну тривогу. Наразі повітряна загроза є в Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій областях, а також на тимчасово окупованому півострові Крим.
Про причину вибухів в Херсонській ОВА та у Повітряних силах ЗСУ наразі не повідомляли. Проте, окупаційні війська регулярно обстрілюють прифронтові території півдня України, зокрема Херсон.
Нагадаємо, близько 08:00 ранку 28 травня у Херсоні пролунав вибух. Тоді в області теж не було оголошено повітряної тривоги.
Також росіяни атакували сьогодні Харківську область безпілотниками, є інформація про постраждалих.
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