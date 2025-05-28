У Херсоні чутно вибухи 28 травня — подробиці

Дим в небі. Фото: Freepik

У Херсоні вдень 28 травня знову було чутно вибухи. В області не оголошували повітряної тривоги.

Про це повідомили кореспонденти "Суспільне".

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Повторні вибухи в Херсоні 28 травня

Раніше цього ж дня в Херсоні вже фіксували серію вибухів.

Станом на 09:40 карта повітряних тривог має такий вигляд. В Херсонській області не оголошували повітряну тривогу. Наразі повітряна загроза є в Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій областях, а також на тимчасово окупованому півострові Крим.

Карта повітряних тривог в Україні станом на 09:40 28 травня. Фото: скриншот

Про причину вибухів в Херсонській ОВА та у Повітряних силах ЗСУ наразі не повідомляли. Проте, окупаційні війська регулярно обстрілюють прифронтові території півдня України, зокрема Херсон.

Нагадаємо, близько 08:00 ранку 28 травня у Херсоні пролунав вибух. Тоді в області теж не було оголошено повітряної тривоги.

Також росіяни атакували сьогодні Харківську область безпілотниками, є інформація про постраждалих.