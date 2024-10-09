В Херсоні прогриміли вибухи

В Херсоні пролунали сильні вибухи
9 жовтня 2024 22:08
Вибухи у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua
У середу, 9 жовтня, в Херсоні пролунали вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомили місцеві ЗМІ.
Читайте також:
Вибухи в Херсоні 9 жовтня
О 21:43 в Херсонській області оголосили повітряну тривогу.
О 21:54 Повітряні Сили попередили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА
О 22:03 в Херсоні пролунали вибухи.
Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, ввечері, 9 жовтня вибух пролунав в Одесі. Наразі там оголошено повітряну тривогу.
Також загарбники атакували будинок опіки у Херсонській області. Внаслідок обстрілу постраждали люди.
Читайте Новини.LIVE!