В Херсоні прогриміли вибухи

Вибухи у місті. Ілюстративне фото: kr.depo.ua

У середу, 9 жовтня, в Херсоні пролунали вибухи. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

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Вибухи в Херсоні 9 жовтня

О 21:43 в Херсонській області оголосили повітряну тривогу.

О 21:54 Повітряні Сили попередили про загрозу застосування ударних ворожих БпЛА

Допис Повітряних Сил. Фото: скриншот

О 22:03 в Херсоні пролунали вибухи.

Допис про вибухи в Херсоні. Фото: скриншот

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, ввечері, 9 жовтня вибух пролунав в Одесі. Наразі там оголошено повітряну тривогу.

Також загарбники атакували будинок опіки у Херсонській області. Внаслідок обстрілу постраждали люди.