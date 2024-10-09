В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне раздались сильные взрывы
9 октября 2024 22:08
Взрывы в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua
В среду, 9 октября, в Херсоне раздались взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщили местные СМИ.
Читайте также:
Взрывы в Херсоне 9 октября
В 21.43 в Херсонской области объявили воздушную тревогу.
В 21:54 Воздушные Силы предупредили об угрозе применения ударных враждебных БПЛА
В 22:03 в Херсоне раздались взрывы.
Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:
Напомним, вечером, 9 октября, взрыв прогремел в Одессе. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Также захватчики атаковали здание опеки в Херсонской области. В результате обстрела пострадали люди.
Читайте Новини.LIVE!