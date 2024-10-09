В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы в городе. Иллюстративное фото: kr.depo.ua

В среду, 9 октября, в Херсоне раздались взрывы. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщили местные СМИ.

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Взрывы в Херсоне 9 октября

В 21.43 в Херсонской области объявили воздушную тревогу.

В 21:54 Воздушные Силы предупредили об угрозе применения ударных враждебных БПЛА

Сообщение Воздушных Сил. Фото: скриншот

В 22:03 в Херсоне раздались взрывы.

Сообщение о взрывах в Херсоне. Фото: скриншот

Сейчас карта воздушных тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, вечером, 9 октября, взрыв прогремел в Одессе. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Также захватчики атаковали здание опеки в Херсонской области. В результате обстрела пострадали люди.