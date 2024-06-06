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В Івано-Франківську військовий за 500 доларів продав "бойову повістку" — що вирішив суд

6 червня 2024 23:20
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
В Івано-Франківську винесли вирок майору, який за 500 доларів продав військовозобов'язаному "бойову повістку"
Військовий виписує чоловіку повістку. Фото ілюстративне: novynarnia.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

В Івано-Франківську майор за 500 доларів продав "бойову повістку". Завдяки цьому власник повістки отримав дозвіл на вільне пересування териториторією Прикарпаття.

Про це йдеться у вироку, який Івано-Франківський міський суд ухвалив у четвер, 30 травня.

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Що відомо про порушення

У матеріалах справи зазначено, що військового, наділеного функціями представника влади, а також організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, викрили в корупції.

"Одержав 17 січня 2024 року о 10:47 неправомірну вигоду у сумі 500 доларів США за видачу повістки про відправку (так званої "бойової повістки") на імя його товариша, за допомогою якої останній міг вільно пересуватися територією Івано-Франківської області, зокрема через блокпости ТЦК та СП", — йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

У разі, якби військовозобов'язаного з такою "повісткою" зупинили представники військкомату, інших повісток йому не виписували б.

Обвинувачений мав безпосередній доступ до бланків повісток, тому організував внесення неправдивих відомостей до офіційного бланку повістки на відправку, яку підписав начальник ТЦК.

У суді порушник повністю визнав свою вину та покаяння. Чоловіка визнали винним. Він має сплатити штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 51 тисячу гривень. Також фігуранта позбавили права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських функцій та функцій представника влади на підприємствах, установах, організація, незалежно від форми власності, на строк два роки.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області винесли вирок чоловіку, який після отримання повістки відмовився від мобілізації. Порушника засудили до трьох років позбавлення волі.

Також ми повідомляли про те, що в Харкові сталася бійка між працівниками ТЦК і місцевими мешканцями. Імовірно, що працівники військкомату намагалися забрати чоловіка, однак за нього вступилися інші громадяни. Подробиці інциденту поки що невідомі.

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