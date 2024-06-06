В Ивано-Франковске вынесли приговор майору, который за 500 долларов продал военнообязанному "боевую повестку"

В Ивано-Франковске военный за 500 долларов продал "боевую повестку" — что решил суд
В Ивано-Франковске майор за 500 долларов продал "боевую повестку". Благодаря этому владелец повестки получил разрешение на свободное передвижение по территории Прикарпатья.
Об этом говорится в приговоре, который Ивано-Франковский городской суд вынес в четверг, 30 мая.
Что известно о нарушении
В материалах дела отмечено, что военного, наделенного функциями представителя власти, а также организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, разоблачили в коррупции.
"Получил 17 января 2024 года в 10:47 неправомерную выгоду в сумме 500 долларов США за выдачу повестки об отправке (так называемой "боевой повестки") на имя его товарища, с помощью которой последний мог свободно передвигаться по территории Ивано-Франковской области, в частности через блокпосты ТЦК и СП", — говорится в приговоре Ивано-Франковского городского суда.
В случае, если бы военнообязанного с такой повесткой остановили представители военкомата, других повесток ему не выписывали бы.
Обвиняемый имел непосредственный доступ к бланкам повесток, поэтому организовал внесение ложных сведений в официальный бланк повестки на отправку, которую подписал начальник ТЦК.
В суде нарушитель полностью признал свою вину и покаялся. Мужчину признали виновным. Он должен уплатить штраф в размере трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 51 тысячу гривен. Также фигуранта лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций и функций представителя власти на предприятиях, учреждениях, организациях, независимо от формы собственности, сроком на два года.
Напомним, в Днепропетровской области вынесли приговор мужчине, который после получения повестки отказался от мобилизации. Нарушителя приговорили к трем годам лишения свободы.
Также мы сообщали о том, что в Харькове произошла драка между работниками ТЦК и местными жителями. Вероятно, работники военкомата пытались забрать мужчину, однако за него вступились другие граждане. Подробности инцидента пока неизвестны.
Читайте Новини.LIVE!