Написав заяву на відмову від мобілізації

Чоловіки на ВЛК. Ілюстративне фото: відкриті джерела

У Дніпропетровській області чоловік отримав повістку від ТЦК та СП. Згодом після визнання його придатним до служби він написав заяву про відмову від мобілізації, його судили.

Про це пише ТСН з посиланням на вирок Криничанського районного суду.

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Відмовився від бойової повістки

Відомо, що 24 жовтня минулого року після проходження ВЛК чоловіка визнали придатним до мобілізації, у листопаді йому намагались вручити "бойову повістку".

Однак мешканець Дніпропетровщини категорично відмовився її отримувати та написав заяву про відмову від мобілізації. Проти нього порушили кримінальну справу, а під час суду чоловік пояснив відмову своїм станом здоров'я.

За словами військовозобов'язаного, він спостерігається у психіатра, тому попросив суд не карати його суворо. Його визнали винним за статтею про ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та засудили до одного року іспитового терміну.

Скриншот вироку суду

Раніше юристка пояснила, за якої умови можуть вручити повістку до 25 років.

Також адвокат Андрій Приходько розповів, протягом якого терміну військовозобов'язані повинні з'явитися до ТЦК та СП після вручення повістки.