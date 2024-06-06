Написал заявление на отказ от мобилизации

На Днепропетровщине мужчина отказался от повестки после признания годным — как его наказали
В Днепропетровской области мужчина получил повестку от ТЦК и СП. Позже после признания его годным к службе он написал заявление об отказе от мобилизации, его судили.
Об этом пишет ТСН со ссылкой на приговор Криничанского районного суда.
Отказался от боевой повестки
Известно, что 24 октября прошлого года после прохождения ВВК мужчину признали годным к мобилизации, а в ноябре ему пытались вручить "боевую повестку".
Однако житель Днепропетровщины категорически отказался ее получать и написал заявление об отказе от мобилизации. Против него возбудили уголовное дело, а в суде мужчина объяснил отказ своим состоянием здоровья.
По словам военнообязанного, он наблюдается у психиатра, потому попросил суд не наказывать его строго. Его признали виновным по статье об уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и приговорили к одному году испытательного срока.
Ранее юрист объяснила, при каком условии могут вручить повестку до 25 лет.
Также адвокат Андрей Приходько рассказал, в какой срок военнообязанные должны явиться в ТЦК и СП после вручения повестки.
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