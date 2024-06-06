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На Днепропетровщине мужчина отказался от повестки после признания годным — как его наказали

6 июня 2024 09:00
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Написал заявление на отказ от мобилизации
Мужчины на ВВК. Иллюстративное фото: открытые источники
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Днепропетровской области мужчина получил повестку от ТЦК и СП. Позже после признания его годным к службе он написал заявление об отказе от мобилизации, его судили.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на приговор Криничанского районного суда.

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Отказался от боевой повестки

Известно, что 24 октября прошлого года после прохождения ВВК мужчину признали годным к мобилизации, а в ноябре ему пытались вручить "боевую повестку".

Однако житель Днепропетровщины категорически отказался ее получать и написал заявление об отказе от мобилизации. Против него возбудили уголовное дело, а в суде мужчина объяснил отказ своим состоянием здоровья.

По словам военнообязанного, он наблюдается у психиатра, потому попросил суд не наказывать его строго. Его признали виновным по статье об уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации и приговорили к одному году испытательного срока.

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Скриншот приговора суда

Ранее юрист объяснила, при каком условии могут вручить повестку до 25 лет.

Также адвокат Андрей Приходько рассказал, в какой срок военнообязанные должны явиться в ТЦК и СП после вручения повестки.

суд
ТЦК и СП
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