Переговори РФ та України — Путіна не цікавить дипломатія

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: REUTERS

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений в тому, щоб припинити вогонь шляхом переговорів. Він відданий досягненню своєї мети — знищити українську державність.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Посилаючись на агентство Bloomberg, аналітики розповіли, що президент Сербії Олександр Вучич на початку жовтня 2024 року вперше за два з половиною роки розмовляв з Путіним. Тоді він сказав агентству, що під час розмови була порушена тема щодо припинення вогню в Україні, однак Путін відповів, що Росія виконає всі цілі своєї "спеціальної військової операції" в Україні. ISW оцінює їх як рівнозначні знищенню української державності та уряду.

Крім того, відомо, що ще в липні на пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном правитель РФ прямо відкинув будь-які домовленості про припинення вогню, стверджуючи, що це "дозволить Україні перегрупуватися та переозброїтися".

"Припинення вогню шляхом переговорів на нинішніх лініях і за нинішніх обставин піде тільки на користь Росії і дасть Кремлю час для подальшої радикалізації і мілітаризації російського суспільства проти України, а російським військовим — час на відпочинок і відновлення, ймовірно, перед здійсненням майбутнього наступу на Україну", — підсумували аналітики.

Нагадаємо, нещодавно керівник ОПУ Андрій Єрмак назвав умову, за якої Україна готова вести переговори щодо завершення війни.

А раніше міністр оборони Рустем Умєров розкрив подробиці таємних переговорів між Україною та Росією у 2022 році. За його словами, завдяки цим домовленостям вдалося вивезти 400 тисяч людей з окупованих територій.