Переговоры РФ и Украины — Путина не интересует дипломатия

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: REUTERS

Российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в том, чтобы прекратить огонь путем переговоров. Он предан достижению своей цели — уничтожить украинскую государственность.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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Ссылаясь на агентство Bloomberg, аналитики рассказали, что президент Сербии Александр Вучич в начале октября 2024 впервые за два с половиной года разговаривал с Путиным. Тогда он сказал агентству, что во время разговора была поднята тема о прекращении огня в Украине, однако Путин ответил, что Россия выполнит все цели своей "специальной военной операции" в Украине. ISW оценивает их как равнозначные уничтожению украинской государственности и правительства.

Кроме того, известно, что еще в июле на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном правитель РФ прямо отверг любые договоренности о прекращении огня, утверждая, что это "позволит Украине перегруппироваться и перевооружиться".

"Прекращение огня путем переговоров на нынешних линиях и при нынешних обстоятельствах пойдет только на пользу России и даст Кремлю время для дальнейшей радикализации и милитаризации российского общества против Украины, а российским военным - время на отдых и восстановление, вероятно, перед осуществлением будущего наступления на Украину", — подытожили аналитики.

Напомним, недавно руководитель ОПУ Андрей Ермак назвал условие, при котором Украина готова вести переговоры по завершению войны.

А ранее министр обороны Рустем Умеров раскрыл подробности тайных переговоров между Украиной и Россией в 2022 году. По его словам, благодаря этим договоренностям удалось вывезти 400 тысяч человек с оккупированных территорий.