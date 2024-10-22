Україна готова обговорити варіанти завершення війни, але є умова

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: РБК-Україна

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова піти на переговори з Росією за однієї умови. Урегулювання війни повинне відповідати міжнародному праву та підтримувати територіальну цілісність й суверенітет України.

Про це Єрмак зазначив у статті, яку опублікувало фінське видання Hufvudstadsbladet у вівторок, 22 жовтня.

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Єрмак закликав світову спільноту до спільних зусиль для досягнення стабільного та справедливого миру. Однак необхідно урахувати екологічну безпеку та відновлення України.

Він прокоментував реалізацію мирного плану Зеленського та зазначив, що ми маємо лише один вибір — рухатися вперед, аби забезпечити майбутнє для всіх народів.

"Коли мир справді настане, він спиратиметься на стовпи, представлені президентом Зеленським у його формулі миру з 10 пунктів", — зазначив голова ОП.

На думку Єрмака, Росію мають притягти до відповідальності за спричинений екоцид, аби у майбутньому не допустити повторення таких злочинів. Однак перед цим Україна має перемогти у війні та зміцнити свою обороноздатність для подальшої інтеграції в НАТО.

"Ми готові обговорити будь-які варіанти коригування нашої пропозиції за умови, що вони відповідають міжнародному праву та підтримують територіальну цілісність України, непорушність її кордонів і повний суверенітет країни", — додав він.

Раніше міністр оборони Рустем Умєров розкрив подробиці таємних переговорів між Україною та Росією у 2022 році. Завдяки ним вдалося вивезти з окупованих територій 400 тисяч людей.

А аналітики ISW вважають, що Росія не зацікавлена у проведенні мирних переговорів та "мирному плані" щодо закінчення війни.