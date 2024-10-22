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Ермак назвал условие, при котором Украина готова вести переговоры по поводу завершения войны

22 октября 2024 23:50
Евгения Брюховецкая - редактор
Украина готова обсудить варианты завершения войны, но есть условие
Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: РБК-Украина
Евгения Брюховецкая - редактор

Глава Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова пойти на переговоры с Россией при одном условии. Урегулирование войны должно соответствовать международному праву и поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.

Об этом Ермак отметил в статье, опубликованной финским изданием Hufvudstadsbladet во вторник, 22 октября.

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Ермак призвал мировое сообщество к общим усилиям по достижению стабильного и справедливого мира. Однако необходимо учесть экологическую безопасность и восстановление Украины.

Он прокомментировал реализацию мирного плана Зеленского и отметил, что у нас есть только один выбор — двигаться вперед, чтобы обеспечить будущее для всех народов.

"Когда мир действительно наступит, он будет опираться на столбы, представленные президентом Зеленским в его формуле мира из 10 пунктов", — отметил глава ОП.

По мнению Ермака, Россию должны привлечь к ответственности за экоцид, чтобы в будущем не допустить повторения таких преступлений. Однако Украина должна победить в войне и укрепить свою обороноспособность для дальнейшей интеграции в НАТО.

"Мы готовы обсудить любые варианты корректировки нашего предложения при условии, что они соответствуют международному праву и поддерживают территориальную целостность Украины, незыблемость ее границ и полный суверенитет страны", — добавил он.

Ранее министр обороны Рустем Умеров раскрыл подробности тайных переговоров между Украиной и Россией в 2022 году. Благодаря им удалось вывезти с оккупированных территорий 400 тысяч человек.

А аналитики ISW считают, что Россия не заинтересована в проведении мирных переговоров и "мирном плане" по поводу окончания войны.

Финляндия Офис президента война в Украине Россия Андрей Ермак переговоры

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