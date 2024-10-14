Наступ окупантів на межі Донецької та Запорізької областей — в ISW оцінили

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

Російські окупанти провели обмежений наступ на кордоні Донецької та Запорізької областей, здобувши лише незначні досягнення. Аналітики вважають, що ці дії не є складовою великої наступальної кампанії.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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За даними як українських, так і російських джерел, 12-13 жовтня підрозділи 336-ї морської піхотної бригади та 394-го мотострілецького полку розпочали наступ на південний захід від Великої Новосілки, прорвавши українську оборону біля села Левадне.

Український військовий спостерігач зазначив, що окупанти досягли околиць Левадного та просунулися в напрямку Новодарівки. Хоча російські військові блогери заявляли про захоплення Левадного та подальше просування до Новодарівки, ISW не підтверджує ці твердження.

Аналітики кажуть, що наступ окупантів не був несподіваним, оскільки Генштаб ЗСУ повідомляв про відновлення російських штурмів на південний захід від Великої Новосілки ще 11 жовтня.

А 3 жовтня у ЗСУ повідомляли про підготовку РФ до наступальних дій у Запорізькій області, проте українські війська не виявили великих концентрацій російських сил на півдні України.

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади знищили російську техніку та солдатів на Харківщині.

Також бригада російських морпіхів втратила близько 80% особового складу, що дорівнює приблизно 2,4 тисячі осіб, під час бойових дій за Вугледар.